'Lichaam omgebrachte vrouw Doorniksestraat Den Haag was in brand gestoken'

In het onderzoek naar de vondst van het lichaam van een 23-jarige vrouw aan de Doornikestraat in Scheveningen in de nacht van zaterdag op zondag hebben bronnen rondom het politieonderzoek tegenover Omroep West laten weten dat het lichaam in brand was gestoken.