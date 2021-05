Arrestant (36) overleden in Rotterdamse politiecel

Woensdagochtend is in het cellencomplex van bureau Doelwater in Rotterdam een arrestant overleden. 'De 36-jarige man was even daarvoor op Rotterdam Centraal aangehouden. In de cel raakte hij vervolgens onwel', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) woensdagmiddag weten.