Agressieve weggebruiker steekt andere bestuurder in zijn gezicht

Een 54-jarige man uit Maassluis werd woensdagmiddag rond 16.30 klemgereden op de Maasdijk en door een bestuurder van een kleine rode Renault in zijn voorhoofd gestoken. Hij liep daarbij een behoorlijke hoofdwond op en is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De verdachte is weggereden, wij zijn naar hem op zoek.