80.000 euro kwijt door nepfacturen

Een bedrijf ontdekte in mei dat zij dit jaar twee nepfacturen betaalden aan cybercriminelen in plaats van aan hun Europese bonafide leverancier. In totaal maakten criminelen zo ruim 80.000 euro buit. De e-mailadressen van beide bedrijven bleken te zijn vervalst en zo namen criminelen het e-mailverkeer tussen de twee bedrijven over. Het Europese bonafide bedrijf leverde goederen, maar de betalingen werden door het Leimuidense bedrijf gedaan aan cybercriminelen.