Prijs voeding met 18 procent gestegen in tien jaar

Gemiddeld stegen de prijzen van voedingsmiddelen in de winkels tussen 2010 en 2020 18 procent. Dat is iets meer dan de gemiddelde prijsstijging van alle goederen en diensten die de consument koopt (17 procent). Dat blijkt uit een analyse die het CBS in samenwerking met het Voedingscentrum heeft uitgevoerd.

De prijzen van gezondere voedingsmiddelen zijn in tien jaar tijd met gemiddeld 21 procent gestegen. De prijsstijging van ongezondere producten was met bijna 15 procent minder groot. De laatste twee jaar stegen de prijzen van ongezonder eten op jaarbasis echter juist iets sterker dan die van de gezondere keuze.

Het Voedingscentrum heeft de productcategorieën van voedingsmiddelen en dranken -zoals het CBS die voor de consumentenprijsindex gebruikt- ingedeeld naar een gezondere en ongezondere variant. Het CBS heeft daarvoor prijsindexcijfers berekend.

Prijsstijging ongezondere producten in 2019 en 2020 iets hoger

Voedingsmiddelen waren afgelopen jaar 2,0 procent duurder dan in 2019. Ongezondere voedingsmiddelen stegen in 2020 op jaarbasis met 2,3 procent iets sterker in prijs dan gezondere voedingsmiddelen (1,8 procent). Van alle voedingsmiddelen steeg de prijs van suiker het sterkst, met 11,4 procent.

Tussen 2010 en 2020 waren er drie jaren waarin de prijsstijging van voedingsmiddelen groter was dan 2 procent, waaronder 2019 toen de btw op alle voedingsmiddelen werd verhoogd van 6 procent naar 9 procent. De prijsstijging op jaarbasis van ongezonde voedingsmiddelen was de afgelopen twee jaar groter dan die van gezondere voedingsmiddelen. Ook in 2012 en 2014 was dat het geval. In de overige zes jaren stegen gezondere voedingsmiddelen juist meer in prijs.