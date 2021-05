Verdachte (16) aanrandingen Alkmaar meldt zich bij politie

Tientallen aanrandingen Alkmaar

Aanleiding was de uitzending van Opsporing Verzocht van afgelopen dinsdag, waarin de tientallen aanrandingen in Alkmaar en omgeving werden besproken. Daarbij werd ook het signalement van de verdachte voorgelegd aan het publiek in de hoop dat zij hierdoor de politie mogelijk op het spoor konden zetten om deze verdachte te kunnen aanhouden.

Verdachte verhoord

De 16-jarige jongen is ingesloten en zal worden verhoord. Onderzocht wordt of hij verantwoordelijk is voor tientallen aanrandingen in Alkmaar en omgeving. De vrouwen die aangifte hebben gedaan van de mogelijk gerelateerde aanrandingen zijn door de zedenpolitie telefonisch hiervan op de hoogte gebracht. De verdachte zal maandag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie zet intussen het onderzoek voort.