Britt Dekker: ‘Het is soms echt erg wat mensen honden aandoen’

Wie denkt dat alle honden in Nederland een goed leven leiden heeft het mis. Nog altijd worden iedere dag naar schatting 550 honden verwaarloosd en mishandeld. Honden worden gekocht in een impuls, en weer weggedaan als de hond niet luistert of te veel blaft. Bepaalde rassen lijden omdat we als mens honden hebben gecreëerd met extreme uiterlijke kenmerken. En honden op leeftijd krijgen nog te vaak een spuitje, terwijl dat lang niet altijd nodig is.

Daarom organiseert de Koninklijke Hondenbescherming dit jaar voor het eerst een sponsorloop, de Honden voor Honden Loop. En niet zomaar een loop, maar een waarin honden zelf de hoofdrol spelen. “Het is soms echt heel erg wat mensen honden aandoen. Voor deze honden moet een goede plek komen. En die is de Hondenbescherming aan het bouwen. Een plek speciaal voor oudere en kwetsbare honden,” vertelt presentatrice Britt Dekker, ambassadeur voor de Koninklijke Hondenbescherming.

Opvang van kwetsbare honden

De Koninklijke Hondenbescherming vangt al meer dan 25 jaar oude, kwetsbare honden op. Het geld dat met de Honden voor Honden Loop wordt opgehaald gaat volledig naar de opvang en verzorging van deze honden en naar de bouw van het speciale hondenopvangcentrum in Den Ham (OV). “We zijn bezig met het ombouwen van een oud asiel naar een plek waar we kwetsbare honden kunnen opvangen die vaak in een gewoon asiel niet terecht kunnen,” legt directeur Daphne Groenendijk uit.

“Deze honden hebben vaak meer aandacht, tijd, verzorging en specialistische kennis nodig. Meer maatwerk zeg maar. Alleen maatwerk is helaas ook altijd duurder.”

Een deel van de kosten voor de verbouwing heeft de organisatie al binnen via donateurs en nalatenschappen. Het andere deel hoopt de organisatie op te halen via de sponsorloop. “We willen voor de honden kleine huiskamertjes maken en fijne buitenruimtes. Denk aan snuffeltuinen, een hondenspeeltuin, en als het lukt ook een speelvijver, omdat veel honden dat fantastisch vinden,” licht Groenendijk toe.

Meer informatie

De sponsorloop de Honden voor Honden Loop is op zondag 29 augustus op het Erkemederstrand dat in 2013 is uitgeroepen tot het mooiste uitlaatgebied van Nederland. Iedereen die honden wilt helpen is welkom om mee te lopen. Je kunt je individueel, als team en met jouw hond inschrijven via www.hondenvoorhondenloop.nl en kiezen voor een route van 5 of van 10 kilometer. Daarna kun je direct aan de slag gaan om zoveel mogelijk geld op te halen. Voor diegene die het meeste ophaalt, is er op 29 augustus een bijzondere verrassing.