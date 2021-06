Fietser gewond na aanrijding op rotonde aan de Frans Halsstraat in Veghel

Dinsdagmiddag omstreeks 16.50 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op de rotonde aan de Frans Halsstraat in Veghel. Een automobiliste had daar een fietser over het hoofd gezien, waardoor de twee in botsing kwamen.