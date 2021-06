Schoonmaker verdacht van heimelijk plaatsen camera

Wanneer een vrouw uit Amsterdam begin april 2021 bij toeval een heimelijk geplaatste camera in haar woning ontdekt, doet ze hier gelijk aangifte van bij de politie. In het daarop volgende onderzoek komt al snel een verdachte naar voren, namelijk de schoonmaker van de vrouw. Deze man is aangehouden en zit momenteel vast. De recherche vermoedt dat er mogelijk meer slachtoffers zijn en doet daarom de dringende oproep: denkt u deze man ook bij u heeft schoongemaakt, meld u zich dan.

De schoonmaker betreft een man van rond de 50 jaar oud, ongeveer 1.65 meter lang, met een tenger postuur en getinte huidskleur. Hij spreekt Engels en noemde zichzelf tegen het bekende slachtoffer ‘Joey’. Inmiddels staat vast dat dit niet zijn echte naam is en het zou kunnen dat hij ook andere namen gebruikt(e). Uiteraard heeft de recherche al geprobeerd om op andere manieren bij klanten van de schoonmaker te komen, maar onder andere het feit dat hij zwart werkte, maakt het lastig om zijn precieze werkadressen te achterhalen.

Geplaatste camera

De camera die de vrouw in haar woning aantrof, is erg klein en viel niet direct op. Ze kwam hem dan ook toevallig tegen. Of er met de camera beelden zijn opgenomen en wat er eventueel met die beelden is gebeurd, onderzoekt de recherche verder.

Slachtoffers gezocht

Is de aangehouden verdachte mogelijk ook als schoonmaker bij u thuis geweest? Of heeft u zo’n soortgelijke camera aangetroffen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt uw informatie over de verdachte en/of andere slachtoffers delen.