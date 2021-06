'Voorkom hittestress en verdroging; maak van je tuin een spons'

De droogte van de afgelopen jaren is zo goed als voorbij, meldde Weeronline.nl. Door de vele koude en natte maanden is het grondwaterpeil weer normaal en het neerslagtekort zelf kleiner dan gebruikelijk. Maar het is echt te vroeg om te juichen volgens Maarten Bruns van IVN Natuureducatie. De zomer staat voor de deur en steden kampen met hittestress. Teveel steen, te weinig groen. De oplossing: maak van je tuin een spons, die water opneemt. Tegels eruit en inheems groen erin.

Bruns: 'De waterhuishuishouding in Nederland is structureel in de war gebracht. Als boosdoener denken veel mensen eerst aan de klimaatverandering. Ten dele is dat terecht met de zomers die warmer en droger worden, maar eigenlijk zouden we voldoende water moeten hebben. Het probleem is dat al die neerslag, die door het jaar heen valt, niet de bodem in gaat, maar versneld wordt afgevoerd.'

Alles gaat nu naar het riool

Een groot deel van de grondwatertekorten is volgens Bruns te wijten aan hoe er wordt gewerkt in de landbouw, maar we moeten niet alleen met ons vingertje naar de boeren wijzen. 'Veel steden zijn te versteend en overal waar stenen liggen, kan het regenwater maar moeilijk de grond in komen. Water dat op onze daken en in onze tuinen valt, voeren we liefst zo snel mogelijk af via het riool. Mooi opgeruimd, weg ermee! Maar we zouden de natuur én onszelf een veel groter plezier doen als we dat water gaan opvangen. En dat is helemaal niet zo moeilijk', aldus Bruns.

Het simpelste voorbeeld is natuurlijk de regenton. Maar je kunt ook verder gaan, bijvoorbeeld door infiltratiekratten in je tuin in te graven en de regenafvoer af te koppelen. Nog mooier is het als je niet alleen in technische, maar ook in natuurlijke oplossingen denkt. Door tegels te verwijderen en te vervangen door inheemse kruiden, struiken en bomen, verander je je eigen tuin in een spons die heel wat water kan opnemen. Bovendien heb je door die begroeide tuin een stuk minder last van hittestress. Dus goed voor de natuur en de mensen zelf.