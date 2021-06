Mogelijk twee auto's betrokken bij dodelijk ongeval Zeeweg

In de nacht van woensdag op donderdag zijn bij een ernstig verkeersongeval op de N200 in Bloemendaal twee personen om het leven gekomen. Dit meldt de politie donderdag.

Frontale botsing

Een bromscooter met twee opzittenden, een 23-jarige vrouw uit Badhoevedorp en een 19-jarige vrouw uit Hoofddorp, botste frontaal op een personenauto. Het ongeval gebeurde vlak na middernacht op de Zeeweg tussen Bloemendaal en Overveen.

Traumahelikopter

De hulpdiensten kregen om 00.12 uur de melding van het ongeval. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Ondanks de inzet van de hulpdiensten kwamen twee jonge vrouwen om het leven. De families worden bijgestaan door een familieagent.

Geen rijbewijs

De bestuurder van de personenauto, een 19-jarige man uit Haarlem, is aangehouden voor verhoor. Hij bleek niet in het bezit van een rijbewijs.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het fatale ongeval. De N200 werd in beide richtingen afgesloten.

Update 16.45 uur

Het onderzoek naar de dodelijke aanrijding is vandaag voortgezet door de politie. Uit nadere verhoren is gebleken dat mogelijk twee automobilisten in aanraking zijn gekomen met de scooter. De auto’s reden richting het strand over de Zeeweg en de scooterbestuurster richting Haarlem, over dezelfde rijbaan. De automobilisten zijn verhoord, en na verhoor heengezonden.

Rectificatie

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving van de politie is inmiddels gebleken dat beide automobilisten wel beschikken over een rijbewijs.