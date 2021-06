Tiener in Rotterdam gestoken, leeftijdgenoten aangehouden

Een 16-jarige jongen uit Rotterdam is op 3 juni neergestoken. Agenten troffen hem rond 18.30 uur op de Rotterdamse Cypruslaan aan, nadat een omstander de politie had gebeld. Het slachtoffer was in zijn been gestoken, maar was wel aanspreek baar. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd.