Dode in auto gevonden in Leiderdorp

Op een parkeerplaats in Leiderdorp is maandagmorgen rond 07.15 uur een overleden persoon gevonden. Dit maakte de politie bekend.

De parkeerplaats is nabij het Shell tankstation aan de Bospoort. Hoe de persoon om het leven is gekomen is niet bekend.

In en om de auto wordt een onderzoek ingesteld naar de identiteit van het slachtoffer en hoe deze om het leven is gekomen.