Mensen geboren in 1985 en 1986 uitgenodigd voor coronavaccinatie

Mensen geboren in 1985 en 1986 kunnen vanaf maandag 7 juni online een afspraak inplannen via www.coronavaccinatie-afspraak.nl voor een vaccinatie bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Dit meldt het RIVM maandag.

BioNTech/Pfizer of Moderna

'Daar krijgen zij het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Zij ontvangen vanaf woensdag 9 juni de uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie per post. In totaal zijn er ruim 239.000 mensen geboren in 1985 en 1986', aldus het RIVM.

Dubbele uitnodiging

Mensen die gevaccineerd zijn, worden zoveel als mogelijk uit de verzendlijsten gehaald. Dit kan soms langer duren omdat de vaccinatiegegevens (nog) niet door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn ontvangen. Mensen kunnen daardoor meerdere uitnodigingen ontvangen. Wie al gevaccineerd is, bijvoorbeeld als zorgmedewerker, mag de dubbele uitnodiging weggooien. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst heeft 140 vaccinatielocaties geopend waar mensen terecht kunnen voor een vaccinatie.