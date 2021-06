Man springt van 9 hoog van balkon bij politie-instap in spookwoning

Afgelopen vrijdagavond heeft de politie een instap gedaan in Rotterdam in een woning op de Gedempte Zalmhaven vanwege spookbewoning en verdenking op illegaal gokken. 'Eén van de aanwezigen is over het balkon geklommen en van de 9e verdieping naar beneden gevallen of gesprongen, waarna hij op het parkeerdek op de 5e verdieping terecht kwam en meerdere botbreuken opliep', zo meldt de politie maandag.

Spookbewoning

Op basis van onderzoek kreeg de politie het vermoeden dat er in een woning aan de Gedempte Zalmhaven sprake was van spookbewoning. Bij spookbewoning wordt een woning bewoond door mensen die daar niet staan ingeschreven. Vaak wordt zo’n woning gebruikt voor illegale doeleinden. Agenten observeerden de woning enige tijd en kregen het vermoeden dat er in de woning illegaal gegokt werd.

Instap

Vrijdag deed de politie een instap en trof een aantal mensen binnen die bezig waren met gokken. Eén van de aanwezigen klom bij de instap direct over het balkon en viel of sprong naar beneden. 'Hij is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bleek hij meerdere botbreuken te hebben. De man bleek na controle nog een gevangenisstraf van 42 dagen open te hebben staan', aldus de politie.

Pokeren

In de woning waren meerdere personen aan het pokeren, maar er kon geen illegaal gokken worden aangetoond. Er is niemand aangehouden. Wel loopt er nog een onderzoek naar de spookbewoning.