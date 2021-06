OM eist tbs en celstraf voor IS-propaganda en vernederen slachtoffers

'Vanachter het toetsenbord'

De vrouw maakte in 2019 online propaganda voor IS. 'De handelingen van de vrouw zijn voornamelijk vanachter het toetsenbord verricht, maar dat maakt deze niet minder gevaarlijk', aldus de officieren van justitie van het Landelijk Parket. 'De online propaganda is immers van groot belang voor geïnspireerde aanslagen.'

Kinderen getraind

De officieren van justitie wezen de rechtbank erop dat ISIS er de afgelopen jaren in slaagde om aanhangers en sympathisanten wereldwijd te mobiliseren om in naam van de organisatie aanslagen te plegen in het Westen. Aan de vrouw wordt ook verweten dat zij haar kinderen heeft geprobeerd te trainen voor de gewelddadige jihadstrijd.

'Elektronische' jihad

Als lid van IS nam de vrouw volgens het OM deel aan de elektronische jihad. Bovendien maakte ze zich in de ogen van het OM schuldig aan de vernedering en mensonterende behandeling van vijf overleden slachtoffers van IS door filmbeelden voorzien van haar commentaar te verspreiden. IS zorgt voor een uitgebreide vastlegging van barbaarse taferelen van onthoofdingen, executies en levende verbrandingen. Deze schokkende beelden gaan de hele wereld over.

'Slachtoffers worden hiermee ontdaan van elke menselijke waardigheid. Familie, vrienden en nabestaanden kunnen keer op keer worden geconfronteerd met de schokkende beelden', zeiden de officieren van justitie.

Vernederend

'Met haar commentaar heeft de vrouw bijgedragen aan de vernederende oorlogsvoering van IS. Zij lijkt hierin haar trots of blijdschap te etaleren over het lot van de slachtoffers. Hieruit blijkt de volstrekte minachting van de verdachte voor deze slachtoffers.' In Duitsland, Zweden en Finland zijn inmiddels mensen veroordeeld voor dergelijke oorlogsmisdrijven van vernederende en mensonterende behandeling.

Herhaling

De officieren van justitie zeiden rekening te willen houden met het zeer grote risico van herhaling van extremistisch en gewelddadig gedrag van de vrouw. Het is in het belang van de samenleving om daartegen beschermd te worden. Omdat de vrouw langdurige psychiatrische behandeling en begeleiding nodig heeft, is volgens het OM tbs met dwangverpleging de enig aangewezen maatregel. De rechtbank doet op 29 juni uitspraak.