Opnieuw dode bij geweldsincident in Groningen

De meldkamer Noord-Nederland kreeg maandag 7 juni rond 13:45 uur een melding van een geweldsincident in een woning aan de Vogelkersstraat in Groningen. In de woning troffen politieagenten een man aan, die door geweld om het leven was gekomen. Het gaat om een 69-jarige man uit Groningen.