Rechter akkoord met aangepaste no-show-bepaling KLM

De Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat de aanpassingen die KLM in haar no-show-beleid heeft gedaan, voldoende zijn. KLM voerde de aanpassingen door onder druk van de rechtszaak die de Consumentenbond aanspande over de oorspronkelijke clausule. De rechter vindt die no-show-bepaling onredelijk voor passagiers die ongewild hun vlucht missen. Met de wijzigingen vindt de rechter het wel acceptabel.

De Consumentenbond stapte in 2019 naar de rechter, nadat overleg met KLM om het no-show-beding aan te passen, op niets uitliep. Die clausule hield in dat als reizigers een deel van hun vlucht misten (bijvoorbeeld de heenreis) de rest van de reis ongeldig werd, tenzij ze flink bijbetaalden.

Overmacht

De rechtbank oordeelt nu dat een dergelijk beding, zonder uitzonderingsredenen voor passagiers die door overmacht hun vlucht missen, onredelijk is. KLM heeft tijdens de rechtszaak de bepaling aangepast, waardoor er nu wel uitzonderingen gelden. Dat is voor de rechtbank voldoende. Verder paste KLM ook het boekingsproces aan. Volgens de rechtbank brengt KLM daarmee nu de no-show-clausule voldoende duidelijk onder de aandacht bij passagiers.

Rechtszaak nodig

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Helaas was er een rechtszaak nodig om KLM in beweging te krijgen, maar we zijn blij met het oordeel dat het oude no-show-beleid van KLM niet deugde. Wij verkennen nu wat dit betekent voor gedupeerden van dit onredelijke beleid.’ Consumenten die voor september 2019 door overmacht hoge kosten hebben gemaakt door de no-show-bepaling, kunnen dit melden bij de Consumentenbond