Bedreigingen en intimidaties vertragen besluitvormingsproces Feyenoord City

De voorzitter van de gemeenteraad Rotterdam, burgemeester Aboutaleb, heeft besloten het gesprek in de raadscommissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) dat voor dinsdagavond gepland stond en de inspreekmomenten van de aankomende dagen te annuleren vanwege ontvangen signalen over bedreigingen en intimidatie. Dit meldt de gemeente Rotterdam dinsdagavond.

Bedreigingen en intimidaties

Ondanks dat er alles is gedaan om het democratisch proces op het Stadhuis zo veilig mogelijk te laten verlopen, voelt niet iedere betrokkene zich vrij om zich uit te spreken over besluitvorming over Feyenoord City. 'In de afgelopen weken zijn er, in aanloop naar het proces van Feyenoord City verschillende betrokkenen bedreigd en geïntimideerd. Dit is ontoelaatbaar', aldus burgemeester Aboutaleb.

Vervolgstappen

De driehoek, burgemeester, politiechef en hoofdofficier van Justitie, is vastbesloten om stevig op te treden om zo het democratisch proces doorgang te laten vinden. De burgemeester beraadt zich, samen met het presidium van de gemeenteraad, op vervolgstappen voor de aankomende weken.