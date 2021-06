PostNL heeft van 9 van de 12 scholen de kwijtgeraakte eindexamens gevonden

PostNL blijft alles op alles zetten om ook deze examens alsnog te vinden en staat in nauw contact met de betreffende scholen, de VO-raad en het ministerie van OCW.

Resi Becker, directeur Mail Nederland van PostNL: ‘We hebben er met man en macht aan gewerkt om de vertraagde examens alsnog zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen. Dat is dus voor negen scholen gelukt en dat is heel erg goed nieuws voor de betreffende leerlingen. We blijven er alles aan doen om ook de laatste vermiste examens te vinden en te bezorgen.’

Twaalf scholen

Dinsdag maakte PostNL bekend dat zij twaalf scholen hebben moeten informeren dat de bezorging van een deel van hun examens is vertraagd. 'Dit wordt veroorzaakt door een groter aantal zendingen dan verwacht en de kortere tijd die beschikbaar is voor de bezorging', aldus PostNL.

'Extra maatregelen'

Resi Becker, directeur Mail Nederland: “Ik vind het heel erg dat sommige leerlingen langer moeten wachten op hun cijfers, of misschien buiten hun schuld herexamen moeten doen. We weten allemaal hoe spannend het is om het verlossende telefoontje te krijgen. We vinden het heel vervelend dat deze bezorging niet overal goed is gegaan. We nemen extra maatregelen en werken dag en nacht door om de examenzendingen zo snel mogelijk te kunnen bezorgen.”