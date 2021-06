Aanhouding na vondst 180 kg softdrugs

Drugsvondst

Naar aanleiding van een melding controleerde de politie op woensdag rond 13.00 uur een bedrijfsruimte aan de Haal. Daar werden 13 dozen aangetroffen met daarin 180 kilogram softdrugs.

Aanhoudingen

Naast de drugs was een 50-jarige man uit Purmerend en een 22-jarige man uit Oostzaan aanwezig. Beide personen zijn aangehouden. De 22-jarige man is ondertussen heengezonden, de 50-jarige man zit nog vast en zal verhoord worden. De drugs is in beslag genomen en de politie doet verder onderzoek.