Illegale feesten eindigen met aanrijding

De politie is zaterdagavond en vannacht druk bezig geweest met illegale feestvierders die zich op verschillende locaties in Tilburg en Loon op Zand verzamelden. Op de laatste locatie aan de Kalverstraat bij de Noorderplas werd een 25-jarige Tilburger aangehouden. Hij reed met zijn auto een 23-jarige man uit Best aan en reed daarna door. Bovendien weigerde hij mee te werken aan een alcohol- en een drugstest.

De politie kreeg zaterdag 12 juni 2021 omstreeks 22.30 uur een melding dat er een grote groep feestvierders in het Leijpark aanwezig was. Ter plaatse bleek het te gaan om circa 250 bezoekers met een barbecue en een DJ. De politie maakte een eind aan het illegale feest. Dit verliep gemoedelijk. Daarna verplaatste de groep zich naar het Blauwe Meer bij Loon op Zand. De agenten schatten dat daar zo’n 500 mensen bij elkaar kwamen. Ook deze bijeenkomst werd beëindigd. Hierna dook een kleiner deel weer op bij het Wandelbos, het Droogdokkeneiland en de Kalverstraat in Tilburg, bij de Noorderplas.

Aanrijding

Agenten zagen dat omstreeks 02.10 uur op de Kalverstraat een voetganger werd aangereden door een auto met daarin vier inzittenden. De automobilist reed echter na de aanrijding door. De bevindingen werden via de portofoon doorgegeven. Andere dienders zagen de bedoelde auto rijden. Ze hebben de bestuurder staande gehouden. Daar er rekening werd gehouden met opzet, werden alle vier de inzittenden, middels de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten aangehouden. Uiteindelijk is de bestuurder, een 25-jarige Tilburger, vastgezet. Hij wordt in elk geval verdacht van het verlaten plaats ongeval. Bovendien weigerde hij mee te werken aan een ademanalyse en drugstest. De toedracht van de aanrijding wordt verder onderzocht. Er is wellicht sprake van nog een tweede slachtoffer die in hetzelfde groepje liep als de 23-jarige man uit Best. Die inwoner uit Best werd met een ambulance voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.