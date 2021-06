Jongen (15) aangereden door trein

Zaterdagavond rond 23:10 uur heeft een aanrijding met een trein plaatsgevonden bij de spoorwegovergang op de Bloemendaalseweg in Overveen. Een 15-jarige jongen uit Overveen stak met de fiets het spoor over toen er een trein aankwam. De trein kon niet meer stoppen en raakte de jongen. Na eerste hulp ter plaatse is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis waar hij wordt behandeld aan zijn verwondingen.