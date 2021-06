Registratie tellerstanden ook bij motoren

Verplichte registratie

Erkende garagebedrijven moeten de tellerstanden van alle voertuigen die als motorfiets geregistreerd zijn en die met een motorrijbewijs gereden mogen worden bij de RDW registreren. Dat geldt ook voor driewielers, zoals trikes. Registratie is verplicht in de volgende gevallen:

Bij opname in de bedrijfsvoorraad

Bij de tenaamstelling

Bij reparatie, onderhoud en bandenwissel (geen minimumbedrag)

Bij afmeldingen voor export

Bij afmeldingen voor demontage (optioneel)

Fraude voorkomen

De registratie moet economische fraude tegengaan en de verkeersveiligheid verbeteren. Een motor met een teruggedraaide kilometerteller is duurder in aanschaf en in onderhoud. Dat komt omdat de motor dan meer kilometers heeft gereden dan de kilometerstand aangeeft en noodzakelijk onderhoud is veelal gekoppeld aan die kilometerstand.

Inzicht in tellerstanden

De informatie over tellerstanden van motorfietsen is vanaf 1 juli 2021 beschikbaar. Zo kunnen eigenaren/houders bij verkoop van hun motor de potentiële kopers een overzicht van geregistreerde tellerstanden (bijvoorbeeld met het RDW-Voertuigrapport) bieden. Meer informatie is te vinden op www.rdw.nl/tellerstanden.

Vaker registreren bij auto’s en bedrijfswagens

Van personenauto’s en bedrijfswagens worden de tellerstanden al langer geregistreerd. Vanaf 1 juli 2021 wordt dit nog vaker gedaan omdat bedrijven bij elk(e) reparatie, onderhoud of bandenwissel de tellerstand moet registeren. Nu is dat pas verplicht bij een bedrag vanaf 150 euro. Hierdoor worden er voor deze voertuigen nog meer tellerstanden geregistreerd. Zo ontstaat een completer overzicht van de tellerstanden op verschillende momenten.