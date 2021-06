Nog 'maar' iets meer dan 600 COVID-patiënten in ziekenhuis

Op dit moment zijn er 605 COVID-patiënten in Nederland in het ziekenhuis opgenomen. 'Dat zijn er 40 minder dan dinsdag', zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdag.

IC en kliniek

'Van de 605 COVID-patiënten liggen er 239 op de IC, een daling van 11 patiënten, en 366 in de kliniek, 29 patiënten minder dan gisteren', aldus het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 40 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 5 minder dan de vorige dag. Hiervan zijn er 8 opgenomen op de IC, 2 meer dan gisteren en 32 in de kliniek, 7 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal opnames blijft dalen voor zowel de IC als de kliniek.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 50 gestegen naar 841 bedden. Op de IC liggen nu 239 COVID-patiënten, 11 minder dan gisteren en 602 non-COVID-patiënten, 61 meer dan de vorige dag. De COVID-bezetting op de IC blijft dagelijks afnemen.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 113 gestegen naar 13.586 bedden. In de kliniek liggen nu 366 COVID-patiënten, 29 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek vertoont een dalende trend.