Man aangehouden na vondst raketwerper in woning in Spijkenisse

Afgelopen dinsdag heeft de politie een 43-jarige man in Spijkenisse aangehouden nadat er in zijn woning een raketwerper was aangetroffen. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Lopend onderzoek

De politie kreeg in uit een lopend onderzoek informatie dat de man vermoedelijk handelde in verschillende soorten wapens, waaronder ook een raketwerper. Uit vervolgonderzoek bleek dat de man regelmatig in Spijkenisse en Oud-Beijerland verbleef.

Arrestatieteam

Dinsdagochtend deed het arrestatieteam een inval in een woning in Spijkenisse, waar de man werd aangetroffen en direct werd aangehouden. Zowel de woning in Spijkenisse als een woning in Oud-Beijerland is door de politie doorzocht. Bij de doorzoeking in de woning in Oud-Beijerland trof de politie een raketwerper en ook munitie aan. Ook in de woning in Spijkenisse werd munitie aangetroffen.

Voorgeleiding

Het onderzoek naar de man, die verdacht wordt van overtreding van de Wet wapens en munitie, is momenteel in volle gang. Donderdag wordt de man voorgeleid aan de rechter-commissaris.