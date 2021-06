Huurauto in beslag genomen in onderzoek dode Colombiaan Oesterdam

Het rechercheteam van de politie, dat onderzoek doet naar de dood van 50-jarige Jose Francisco Velasquez Castillo uit Colombia, heeft donderdag een bestelbus in beslaggenomen bij een autoverhuurbedrijf in Bergen op Zoom. Dit meldt de politie.

Mogelijke link

Agenten gingen rond 13.30 naar het bedrijf en namen de bus mee voor onderzoek. Het rechercheteam vermoedt dat er een mogelijke link is tussen de bus en de dood van de Colombiaan die ook wel Paco werd genoemd. Medewerkers van het bedrijf werden bevraagd en er is bedrijfsadministratie in beslag genomen.

Paco

Het slachtoffer werd op 17 oktober 2020 onderaan een steiger bij een haven aan de Oesterdam aangetroffen. Al snel bleek dat hij door geweld om het leven was gekomen. Er werd een TGO-team van de politie ingeschakeld om te achterhalen wat er met de man is gebeurd.

Bus onderzocht

Ook werd het programma Opsporing Verzocht gebruikt omdat in eerste instantie onduidelijkheid was over de identiteit van het slachtoffer. Dankzij een tip kon deze worden achterhaald. Het team doet nog steeds onderzoek naar de zaak. De bus zal door de rechercheurs van Forensische Opsporing worden bekeken.