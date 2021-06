Noodpompen ingezet na zware regenval Noord-Holland

Vrijdagavond trokken er hevige buien met een grote hoeveelheid neerslag over het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). 'De meeste neerslag viel in de kuststrook bij de plaatsen Castricum, Egmond, Alkmaar, Warmenhuizen en in de polder de Zijpe', zo meldt HHNK zaterdag.

Normaal in maand

'In het kustgebied viel een hoeveelheid regen die gelijk staat aan wat er normaal gesproken in de hele maand juni valt. Tegen zulke hoeveelheden zijn we niet opgewassen. Met als gevolg ondergelopen landerijen en straten. Onze collega's zijn hard aan het werk om wateroverlast te beperken', aldus HHNK.

Extra noodpompen

Op dit momenten draaien de gemalen op volle toeren. Er zijn ook noodpompen ingezet om het water zo snel mogelijk uit de polders te pompen waar het water te hoog staat. Het boezemsysteem zoals de grote vaarten en kanalen is op orde, dus de gemalen en noodpompen kunnen hun water kwijt.

Water hoog in de sloten

De meeste neerslag viel in de kuststrook bij de plaatsen Castricum, Egmond, Alkmaar, Warmenhuizen en in de polder de Zijpe. Het water staat hoog in de sloten en agrariërs ervaren overlast op hun landerijen die vol gewassen staan. Op dit moment zet KKNK in deze gebieden noodpompen in om het water weg te krijgen. Gebiedbeheerders houden de situatie nauwlettend in de gaten. Waar nodig en het mogelijk is worden er noodpompen bijgeplaatst. HHNK werkt er hard aan om het waterpeil in de polders weer op het normalen niveau te krijgen, dat zal enkele dagen duren.