Aanpak ondermijnende criminaliteit versterkt in verdragen met VAE

Met twee bilaterale verdragen slaan Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) de handen ineen in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid schrijft vandaag aan de Tweede Kamer dat met de VAE ambtelijk overeenstemming is bereikt over wederzijdse rechtshulp in strafzaken, de aanpak van criminele geldstromen en over uitlevering van verdachten van misdrijven. De ondertekening van de verdragen wordt nu voorbereid. Na de zomer kunnen dan de verdragen ter goedkeuring aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

'Toenemende internationale samenwerking is cruciaal in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Alleen zo sluiten we het net om criminelen die nog denken zich schuil te houden door simpelweg de grens over te gaan en dachten hun met misdaad verkregen geld weg te sluizen naar andere landen. Ik ben de autoriteiten van de VAE zeer erkentelijk voor de goede samenwerking de afgelopen jaren. De twee verdragen zullen de operationele samenwerking intensiveren en onze gezamenlijke strijd tegen internationale ondermijnende criminaliteit verder versterken', aldus minister Grapperhaus.

Het gaat om een verdrag over wederzijdse rechtshulp en om een verdrag over uitlevering. Hierdoor kan door Nederland en de VAE meer worden samengewerkt in de aanpak van georganiseerde criminaliteit, zoals moord en doodslag, wapen- en drugshandel, witwassen en criminele geldstromen. Het betreft onder meer afspraken over horen van verdachten, getuigen, slachtoffers of deskundigen, het onderzoeken van bankrekeningen en het in beslag nemen van goederen en winsten die afkomstig zijn uit illegale praktijken. Ook kunnen verdachte personen makkelijker worden uitgeleverd voor een strafproces of voor het ondergaan van een reeds opgelegde straf.