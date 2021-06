Zes aanbieders verwerven extra landelijke vergunningen voor digitale radio (DAB+

Radio Maria, Sublime en Terrestial (eigenaar van 100%NL en Slam!) gaat het om elk één vergunning. De veiling had een totale opbrengst van ruim 3,1 miljoen euro.

Het gaat om extra vergunningen, de zogenoemde DAB-laag 7, om de komende twaalf jaar in heel Nederland commerciële digitale radio te kunnen uitzenden via de ether. Digitale radio is te ontvangen met een DAB+ radio: de meeste nieuwe auto’s zijn daar inmiddels al mee uitgerust.