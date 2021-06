Levensgevaarlijk verwond door een schot door een dichte deur

Het had een gezellig afscheidsfeestje moeten worden, die zondagavond 27 september 2020 aan de Zijde in Boskoop. Voordat het latere slachtoffer terug zou gaan naar Polen. Maar in plaats daarvan raakte hij levensgevaarlijk gewond, toen een kogel door de dichte voordeur werd afgevuurd. Vandaag stonden een 21-jarige Boskoper en een 21-jarige Leiderdorper voor de rechter. Het OM eiste 42 maanden cel tegen hen (waarvan zes maanden voorwaardelijk).

De 21-jarige Boskoper was aanwezig op het feestje maar zou teveel hebben gedronken. Daarom werd hij na een ruzie en een worsteling de woning uitgezet. Hij ging naar huis waar hij naast een huisgenoot twee andere mannen trof: een 21-jarige Leiderdorper en een 23-jarige Boskoper (die inmiddels aan een ongeneeslijke ziekte is overleden).

De 21-jarige Boskoper vertelde wat hem zou zijn overkomen. Daarop besloten de Leiderdorper en de 23-jarige Boskoper met hem mee te gaan om verhaal te halen. De huisgenoot vertelde later dat de Leiderdorper daarbij riep: “Wij gaan eerst langs mijn huis dat ding ophalen!” Omdat de huisgenoot vermoedde dat het om een vuurwapen ging, besloot hij thuis te blijven.

Brievenbus

Bij de Zijde aangekomen belden de twee Boskopers en de Leiderdorper aan. Het latere slachtoffer deed open, maar gooide (toen hij zag wie er op de stoep stonden) de deur meteen weer dicht. Vervolgens keek hij door de brievenbus en in de loop van een vuurwapen.

Hij vluchtte weg maar werd door de dichte deur neergeschoten in zijn bil. De kogel ketste via een bot af en kwam terecht in zijn buik en darmen met een levensgevaarlijke verwonding als gevolg. Het slachtoffer werd in het ziekenhuis geopereerd en dagenlang kunstmatig in coma gehouden. Hij loopt nog altijd mank als gevolg van het incident.

Volgens het OM was de (inmiddels overleden) 23-jarige Boskoper de schutter. Een getuige die een schot hoorde en uit het raam keek, zag één man bij de voordeur staan met een jas aan die paste bij het signalement van de 23-jarige Boskoper.

Medeplegen

Maar de andere twee zijn volgens het OM medeplegers van deze poging doodslag. De Leiderdorper zorgde immers voor een vuurwapen en maakte dat na afloop ook weer zoek. Daarnaast was hij de chauffeur. Hij ontkent weliswaar, maar een vriendin met wie zijn medeverdachte hierover appte, heeft dit verklaard.

De 21-jarige Boskoper haalde de anderen over met hem verhaal te halen, stelde daarvoor zijn auto ter beschikking en wees het huis in kwestie aan. Dit terwijl hij wist dat een van hen een vuurwapen bij zich had.

Eis

Volgens de officier van justitie hebben de twee hiermee willens en wetens het risico aanvaardt dat dit verkeerd af zou lopen. Het maakt hen schuldig aan medeplegen van een poging doodslag, vindt het OM. De officier eiste tegen beide mannen 42 maanden cel (waarvan zes maanden voorwaardelijk).

De uitspraak is over twee weken.