Wereldhavendagen gaat door met divers programma

De 44e editie van Wereldhavendagen gaat door. Op 3, 4 en 5 september 2021 zet het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland traditiegetrouw de Rotterdamse haven in het zonnetje met het thema ‘Port Of Opportunities’. Er is een divers online en ingetogen fysiek programma, dat past bij de dan mogelijk nog geldende maatregelen voor grote publieksevenementen.

Na een grotendeels digitale editie in 2020, is er het eerste weekend van september tijdens de 44e Wereldhavendagen weer voor jong en oud van alles te beleven in Rotterdam. Het is nog onduidelijk welke maatregelen rond covid-19 er dan zullen gelden voor grote, openbare publieksevenementen. Daarom heeft de Stichting Wereldhavendagen gekozen voor verschillende, kleinschalige fysieke onderdelen, waarbij bezoekers zich te allen tijde aan de geldende maatregelen kunnen houden. Ook het vorig jaar geïntroduceerde digitale programma is in een nieuw jasje gestoken. Vanwege de beperkingen zullen het programma op de kades, demonstraties op het water en de avondshow met vuurwerk bij de Erasmusbrug ook dit jaar niet plaatsvinden.

Excursies en tours

Wel zijn er dit jaar weer diverse excursies die het havengebied in gaan en waarbij bezoekers kennis kunnen maken met alle mogelijkheden van de Rotterdamse haven. Ook zijn er tours door de haven die bezoekers op eigen gelegenheid kunnen doen. De organisatie maakt het gehele aanbod bekend op 15 juli, de kaartverkoop start 20 augustus.

In het centrum krijgt de vorig jaar geïntroduceerde foto-expo een vervolg. De expositie ‘Werken in de Rotterdamse haven’ op de buitengevel van het Maritiem Museum staat dit jaar in het teken van de mensen die met hun werk elke dag het succes van de haven mogelijk maken. Ook via een route langs de etalages van winkels kan men in het centrum alles ontdekken over deze beroepen.

Jongerenprogramma

Het vorig jaar geïntroduceerde scholenprogramma ‘De haven komt naar je toe!’ krijgt ook een vervolg. Jongeren maken hier kennis met alle mogelijkheden die de haven en zijn bedrijven te bieden hebben. Scholen ontvangen havenbedrijven voor gastelessen of kunnen zelf een bezoek brengen aan havenbedrijven, het Belasting & Douane Museum, het Maritiem Museum, het Mariniersmuseum en het Wereldmuseum. Daarnaast is er dit jaar een nieuw bijzonder programma, namelijk een 'Real Life Game' in de Schiecentrale, een soort escaperoom die samen met Provincie Zuid-Holland wordt ontwikkeld.

Op de Parkkade staat traditiegetrouw het mariniersdorp. Deze ‘Koninklijke Marine Experience’ biedt een educatief en interactief programma over de carrièremogelijkheden bij de Koninklijke Marine. Middelbare scholen kunnen hier op vrijdag terecht, in het weekend is de Experience geopend voor jongeren en studenten. Er dienen voor het weekend van tevoren tijdslots gereserveerd te worden via de website van de Wereldhavendagen.