OM eist 42 maanden en verplichte behandeling voor ‘digitale bankroven’

Een 24-jarige man uit Sneek, die wordt verdacht van het oplichten van tientallen mensen via onder andere Instagram en Marktplaats, hoorde vandaag een celstraf van 42 maanden tegen zich eisen. Twaalf maanden zijn wat het OM betreft voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en onder andere de verplichting om zich gedurende maximaal een jaar klinisch te laten behandelen in een kliniek. De officier: “We spreken hier van digitale bankroven waar veel mensen de dupe van zijn en waar de maatschappij last van heeft”.

Criptomining

Het OM houdt de man verantwoordelijk voor het oplichten van zestien mensen door zich op Instagram voor te doen als ‘snelverdienen89’ of ‘verdienene.0190n’ en ook ‘snelpakken058’. Deze accounts beweren dat mensen snel geld kunnen verdienen met cryptomining. De gedupeerden dachten door het overmaken van geld een veelvoud van dit bedrag terug te kunnen verdienen. In de werkelijkheid zat verdachte achter deze accounts.

De benadeelden zijn volgens het OM via de Instagram-accounts verleid met verhalen over makkelijk snel geld verdienen via cryptominen en hebben deels vervolgens geld overgemaakt om ‘te investeren’ en deels verdachte digitale toegang tot hun bankrekeningen en/of pinpasjes en pincodes verstrekt, waarna door verdachte allerlei betalingen van die rekeningen werden afgeschreven. Op die manier heeft hij de gedupeerden voor 15.000 euro opgelicht.

Kwetsbare slachtoffers

De man wordt daarnaast verdacht van het medeplegen aan oplichten van twee mensen die door hun leeftijd als kwetsbaar gezien moeten worden. Verdachte deed zich voor als een medewerker of leidinggevende van een bank die hen vertelde dat hun bankrekening was gehackt door Ghanese criminelen en dat zij het geld van die rekening moesten overschrijven naar een aantal andere, door verdachte genoemde, bankrekeningen om hun geld veilig te stellen. In totaal gaat het om 25.000 euro. De officier: “De modus operandi in deze zaak is uiterst laakbaar. Oudere mensen angst aanjagen, ze een zogenaamde helpende hand bieden om ze vervolgens voor zo’n bedrag op te lichten is onacceptabel. Dit feit reken ik verdachte zeer zwaar aan.”

Marktplaatsoplichting

Daarnaast wordt verdachte verweten in de periode 1 maart 2019 tot 2 juni 2020 27 mensen te hebben opgelicht via Marktplaats. Verdachte bood truien, hoodie’s en schoenen van dure merken aan via Marktplaats maar leverde deze goederen na betaling niet aan de kopers. Een benadelingsbedrag van zo’n 18.000 euro.

Whatsapp

Een andere vorm van digitale bankroof waar hij van wordt verdacht is het afhandig maken van een geldbedrag bij het slachtoffer door zich voor te doen als de zoon of dochter van het slachtoffer. In die valse hoedanigheid zocht hij contact met het slachtoffer om te vragen of er een paar rekeningen betaald konden worden omdat het internetbankieren niet werkte of dat de telefoon stuk was. Het slachtoffer maakte vervolgens bedragen over naar een door verdachte opgegeven rekeningnummer. Hier gaat het om bedragen van bijna 5.000 euro. Het OM vindt medeplegen aan dit feit bewezen.

Bedreiging

Verdachte wordt ook verweten dat hij in februari 2020 een slachtoffer heeft gedwongen tot afgifte van zijn bankpas en pincode onder bedreiging van de woorden: “Als je het mij nu niet geeft dan doe ik je wat aan”. Vervolgens heeft verdachte met deze bankpas in totaal 5.000 euro van de bankrekening gepind. Voor dit feit komt het OM tot vrijspraak voor diefstal met bedreiging. Wel vindt het OM dat er sprake is van diefstal met valse sleutel.

Persoonlijke omstandigheden

Betrokkene is op zijn zeventiende jaar in aanraking gekomen met gokken waarbij hij in casino's gokte en inzette op voetbalwedstrijden. Er gingen grote geldbedragen mee gemoeid. Het gokgedrag van betrokkene is volgens deskundigen terug te zien in de huidige tenlastelegging. Hierbij heeft hij afwegingen gemaakt hoe ver hij kon gaan, wat wel of niet lukte en financiën stonden centraal. Bij onderhavige tenlastelegging kan ook worden gesproken van een bepaalde mate van spanning – zou het lukken?- wat ook bij gokken het geval is. De behandeling die verdachte nodig heeft dient niet specifiek voor de gokverslaving, maar ook breder vanwege de vastgestelde persoonlijkheidsproblematiek bij verdachte op basis waarvan het tenlastegelegde hem ook verminderd kan worden toegerekend.

Strafeis

Van de 46 slachtoffers van wie de zaak wat het OM betreft bewezen kan worden geacht, hebben 28 een vordering benadeelde partij ingediend. Alles overwegend komt de officier tot een eis van 42 maanden. Twaalf maanden zijn wat het OM betreft voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en onder andere de verplichting om zich gedurende maximaal een jaar klinisch te laten behandelen in een kliniek.