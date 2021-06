Uitslaande woningbrand in Gieten

De Brandweer van Gieten was vrijdagavond net terug van een melding van een ongeval, toen zij opnieuw moesten uitrukken voor brand in een woning aan de Oelenboom.

Bij aankomst bleek de brand snel om zich heen te hebben gegrepen en was uitslaand. Hierop werden meerdere brandweerkorpsen uit de omgeving voor bijstand gevraagd.

De bewoners konden zichzelf en de hond tijdig in veiligheid brengen. Over de toedracht is niets bekend.