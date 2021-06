Politiemedewerker buiten dienst neergestoken in Bingelrade

In de nacht van zaterdag op zondag heeft er een steekincident plaatsgevonden in Bingelrade. 'Het slachtoffer dat gewond raakte bij dit incident betreft een politiemedewerker die op dat moment niet in actieve dienst was en burgerkleding droeg', zo laat de politie maandag weten.

Stabiel

'Hij is vannacht in het ziekenhuis van de benodigde medische zorg voorzien. Zijn toestand is op dit moment stabiel', aldus de politie.

Onderzoek

Op dit moment is de toedracht van het incident nog onderwerp van onderzoek. Rond 00.30 uur ontstond een conflict in de omgeving van de woning van het slachtoffer. Daarbij werd het slachtoffer gestoken. Hij verkeerde op dat moment in het gezelschap van zijn partner, een politie-collega die op dat moment ook niet in dienst was. Zij bleef ongedeerd en wist het noodnummer te bellen.

Eerste verdachte (20) aangehouden

Vannacht is er al een 20-jarige man uit Brunssum aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Tweede verdachte (17) aangehouden

Daarnaast werd er een opsporingsonderzoek opgestart om tot de identiteit en verblijfplaats van de tweede verdachte te komen en meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht. Maandag heeft de politie een tweede persoon, een 17-jarige man uit Brunssum, aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij het steekincident op de Dorpsstraat in Bingelrade.

Camerabeelden

Ten behoeve van het onderzoek is de politie op zoek naar camerabeelden. Denk hierbij aan camera’s die aan een woning hangen, bewakingsbeelden of beelden die met een dashcam van een voertuig zijn gemaakt. Deze beelden kunnen helpen om de toedracht van het incident te reconstrueren.

Niet herkenbaar

De toedracht van het incident is nog onderwerp van onderzoek. Belangrijk om te benadrukken is dat het incident plaatsvond in de vrije tijd van beide betrokken politiemedewerkers. Zij waren op dat moment dus niet in dienst en daarmee ook niet direct herkenbaar als zijnde politiemedewerkers.