Kaag had vrije hand in totstandkoming documentaire

De VPRO-documentaire Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof is vooraf aan de uitzending beïnvloed door de partij. Volgens GeenStijl, die een meer dan 200 pagina’s in handen kregen over de totstandkoming van de documentaire over de D66-leider, zegt dat de makers ruimte boden over de inhoud van de documentaire en het tijdstip waarop het uitgezonden zou worden.