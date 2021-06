Bestelbus Den Haag waarschijnlijk door lekkende gasfles ontploft

De bestelbus die dinsdagochtend in de Hongaarstraat in Den Haag zwaar beschadigd raakte is waarschijnlijk het gevolg van een explosie veroorzaakt door een mogelijk lekkende gasfles. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

'Vooralsnog geen opzet'

'We gaan er vooralsnog vanuit dat er geen opzet in het spel is en doen nog verder onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing', aldus de politie. Een persoon raakte door de ontploffing zwaar gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Meerdere woningen raakte door de klap beschadigd.

Explosie

De ontploffing werd vermoedelijk veroorzaakt door een gasfles in het bestelbus die mogelijk lekte in combinatie met een externe ontstekingsbron. De brandweer ontruimde samen met de politie een aantal beschadigde woningen in de omgeving.

Forensisch onderzoek

De bewoners van die woningen zijn naar een tijdelijke opvanglocatie gebracht. In de loop van de avond konden alle bewoners weer terug naar hun eigen woning. De politie zette voor het onderzoek een afzetting neer tussen de Reepstraat en de Korbootstraat. Forensisch en tactisch rechercheurs, waaronder Team Explosieven Verkenning (TEV), deden onderzoek in de Hoogaarsstraat en spraken met een aantal getuigen. Agenten namen daarbij de beschadigde bestelbus, inclusief gasflessen in de bus, voor nader onderzoek in beslag.