1e Nederlandse militaire nanosatelliet succesvol gelanceerd

De 1e Nederlandse militaire satelliet is vandaag met succes gelanceerd. De nanosatelliet BRIK II is door het bedrijf Virgin Orbit in een baan om de aarde gebracht. BRIK II is een experimenteel project van de Koninklijke Luchtmacht. Defensie betreedt hiermee het ruimtedomein.

In de Defensievisie 2035 staat dat de ruimte een noodzakelijke schakel is geworden voor het informatiegestuurd optreden van de krijgsmacht. Defensie is zeer afhankelijk van satellieten. Denk bijvoorbeeld bij het gebruik van navigatie- en communicatiesystemen.

Om de ontwikkeling schaalbaar en betaalbaar te houden, werkt Defensie samen met de Nederlandse industrie en kennisinstituten. BRIK II is hieruit voortgekomen. De lancering is een eerste test om het potentieel van nanosatellieten voor militair en civiel gebruik aan te tonen.

Samenwerking

Het Delftse bedrijf Innovative Solutions in Space is de ontwerper en integrator van BRIK II. Het Koninklijke Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) heeft nieuwe technologieën ontwikkeld die via de BRIK

II in de praktijk worden gebracht. Daarnaast is er samenwerking met de Technische Universiteit Delft en internationaal met de University of Oslo.

De satelliet is ongeveer zo groot als een schoenendoos. De naam is een verwijzing naar het eerste vliegtuig voor de Luchtvaartafdeeling in Soesterberg. Dit toestel uit 1913 heette ‘De Brik’ en werd door de Nederlandse krijgsmacht ingezet om het luchtvaartdomein te ontdekken.