Politie vindt voor 1 miljoen aan cash in vrachtwagen op A58

Agenten deden vorige week vrijdag bij een controle van een vrachtauto op de A58 vlakbij Oirschot een bijzondere ontdekking. 'In de vrachtwagen werd een miljoen aan contanten aangetroffen in een doos', zo meldt de politie donderdag.

Geld afgepakt

'Een logische verklaring hoe dit enorme bedrag was “verdiend” ontbrak en daarom is het hele bedrag afgepakt. We hebben een man aangehouden op verdenking van witwassen en de handel in verdovende middelen. Van een tweede aangehouden man is nog onduidelijk wat zijn rol is', aldus de politie.

Twee aanhoudingen

Een lopend onderzoek zette de politie Oost-Brabant op het spoor van een 57-jarige man uit Boxtel. In de vrachtwagen trof de politie ook nog een 55-jarige Rotterdammer aan. Zijn rol wordt nog onderzocht.

Doorzoeking

De buit van de doorzoeking van de vrachtwagen bedroeg maar liefst 1 miljoen euro verpakt in een kartonnen doos. Het antwoord op de vraag naar de herkomst van het geld bleef uit en daarom is het hele bedrag afgepakt. Beide mannen zijn na verhoor vrijgelaten in afwachting van de resultaten van verder onderzoek.