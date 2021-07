Berichten over vermeend satanisch-pedofiel netwerk Bodegraven moeten direct stoppen

Vrijdag heeft de rechter van de rechtbank in Den Haag de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gelijk gegeven in een kort geding dat de gemeente had aangespannen tegen drie mannen. 'De drie mannen verspreiden al geruime tijd online verhalen over een satanisch-pedofiel netwerk in Bodegraven', zo meldt de rechtbank vrijdag.