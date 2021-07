Vijf gewonden na instorten trap strandtent

Aan het strand in Huisduinen bij Den Helder is vrijdagavond een trap van een strandtent ingestort toen er ongeveer 70 personen op stonden om een groepsfoto te maken. Daarbij raakten vijf personen gewond waarvan één zwaargewond.

Groepsfoto

Bij de strandtent was een feest gaande en een grote groep wilde op de trap van de strandtent een foto maken toen deze het begaf en instortte. Door de harde val raakten diverse personen gewond. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om de gewonden medische hulp te bieden. Vijf van hen zijn naar het ziekenhuis overgebracht waaronder één persoon die zwaargewond was.

Oorzaak

Hoe het kon gebeuren dat de trap instortte is op dit moment niets over bekend. Een onderzoek door de gemeente Den Helder zal daar meer duidelijkheid over moeten geven.