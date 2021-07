Twee doden bij ernstig ongeval met auto's te water in Noord-Holland

Bekneld

Het ongeval gebeurde rond even voor 16.20 uur op de provinciale weg N247. Beiden voertuigen kwamen deels in het water terecht. Een aantal inzittenden raakte bekneld door de aanrijding. Hulpdiensten, waaronder de traumaheli, kwamen massaal ter plaatse.

Twee inzittenden overleden

'In beide auto's die betrokken zijn bij het ongeval zaten totaal 7 personen. Twee personen zijn daarbij helaas overleden', aldus de Veiligheidsregio. De overige vijf inzittenden zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het ongeval. Middelie De N247 is tussen Edam en Oosthuizen in beide richtingen afgesloten.