'Datingsites en -apps zijn duur en de kans op succes klein'

De kans om de ware te vinden via een datingsite of -app is klein. Bovendien zijn de platforms soms duur en zijn ze lang niet altijd duidelijk over wat ze precies kosten. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

De Consumentenbond onderzocht 15 veelgebruikte datingsites en -apps en vroeg ruim 400 panelleden die op zoek zijn naar een vaste relatie naar hun ervaringen. Slechts 15% vond inderdaad een relatie. 41% acht de kans zeer klein dat ze via een datingplatform een vaste relatie vinden. Als reden geven ze op dat maar weinig kandidaten aan het opgegeven profiel voldoen. Ook denken de ondervraagden regelmatig te maken te hebben met nepprofielen of verouderde, inactieve profielen.

Prijs-kwaliteit

Bijna een derde van de ondervraagden is ontevreden de prijs-kwaliteitverhouding. Zo kan de prijs van een abonnement oplopen tot wel €79,90 per maand voor een lidmaatschap voor 6 maanden. En als je dit bedrag niet in 1 keer wil voldoen, betaal je nog een toeslag van €6 per maand.

Bij de meeste sites en apps is een profiel aanmaken gratis, maar dan zijn de mogelijkheden vaak te beperkt, zo oordeelt het panel.

Onduidelijk

Badoo, Bumble, Grindr, Happn, Inner Circle en Tinder zijn niet duidelijk over de kosten van een abonnement. Die informatie krijgen consumenten pas nadat ze zich hebben aangemeld.

E-matching en Pepper doen dat beter. Op hun sites zijn de abonnementsvormen en prijzen wél eenvoudig te vinden. Ze staan in 1 overzicht en zijn zichtbaar vóór aanmelding. Bovendien staat er duidelijk bij vermeld dat abonnementen automatisch verlengd worden. Dat is bijna altijd het geval, maar die informatie is soms lastig te vinden, zoals bijvoorbeeld bij Lexa, Ourtime en Parship.