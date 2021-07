DNB met banken om tafel over bereikbaar houden van cash geld

De Nederlandsche Bank (DNB) wil dat de partijen in het betalingsverkeer gezamenlijk afspraken maken voor de komende vijf jaar om contant geld in Nederland goed bereikbaar en bruikbaar te houden. Dit zegt DNB dinsdag na de aanbieding door demissionair minister Hoekstra aan de Tweede Kamer van het rapport ‘De toekomst van de chartale infrastructuur in Nederland’. Dit is het resultaat van een onderzoek verricht door McKinsey in opdracht van DNB.