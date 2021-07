Reisadvies Algarve naar oranje: reizen blijft een risico

Op 8 juli 2021 verandert het reisadvies voor de regio Algarve in Portugal van geel naar oranje. Dat betekent ook als je gevaccineerd bent: alleen noodzakelijke reizen. Reizigers die nu in de Algarve zijn, moeten vanaf 8 juli bij terugkeer naar Nederland een vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs laten zien en hoeven niet in thuisquarantaine.