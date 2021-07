Motorrijder politie omgekomen na aanrijding met vrachtwagen

Bij een ongeval op de kruising van de Eemlandweg met de Waalhavenweg in Rotterdam is woensdagmorgen een motorrijder van de politie om het leven gekomen.

Door nog onbekende oorzaak kwam de agent in botsing met een vrachtwagen, die na het ongeval is doorgereden.

Vrachtwagen aangetroffen

De politie maakte rond 11.00 uur bekend dat zij de vermoedelijke vrachtwagen enkele kilometers verder op hadden aangetroffen. Er is een verdachte aangehouden, alleen moet nog onderzocht worden of dit de bestuurder van de vrachtwagen is geweest.

Onderzoek

Het onderzoek naar het ongeval wordt gedaan door de eenheid Den Haag