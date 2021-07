Defensie stopt ondersteuning vaccinaties

De ondersteuning van Defensie bij het vaccineren van de Nederlandse bevolking is gestopt. 'Er is ook geen militaire helpende hand meer in teststraten', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag.

KMar blijft opgeslagen vaccins beveiligen

Verder is de begeleiding van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij het ontwikkelen van een vaccinatiepaspoort beëindigd. Alleen de marechaussee beveiligt nu nog opgeslagen vaccins. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 30 juni tot en met 6 Juli.

Ondersteuning Suriname blijft

Om COVID-19 te bestrijden in Suriname springt Defensie nog wel bij. Enkele militairen zorgen voor het maken van medicinale zuurstof in Defensie-zuurstofcontainers. Mocht militaire steunverlening weer nodig zijn, dan is Defensie daarop voorbereid. Deze maand staan op verzoek van VWS nog 1.000 militairen stand-by om te vaccineren en voor ondersteuning in teststraten.

Militaire steunverlening

Tot nu toe is er vanwege de coronacrisis sinds maart vorig jaar zo’n 140 keer een beroep gedaan op Defensie. Zo leverde het departement militaire planners voor het herverdelen van coronapatiënten over ziekenhuizen in Nederland en Duitsland. De organisatie zorgde voor extra beademingsapparatuur, regelde dat lamgelegde voedselbanken weer konden draaien en gaf minstens 130.000 kilo levensmiddelen aan voedselbanken en andere instanties die hulp bieden aan minderbedeelden.

Militair Revalidatiecentrum in Doorn

Defensie voorzag kinderopvang van stapelbedden en matrassen. Daardoor konden ouders met een vitaal beroep ook ‘s nachts werken, zonder zich zorgen te hoeven maken om hun kroost. Defensie leende honderden artsen, verpleegkundigen en verzorgenden uit om bij te springen in civiele zorginstellingen en ziekenhuizen. Ook stelde het ministerie een mobiel laboratorium beschikbaar om uitslagen van coronatests te bepalen. Defensie gooide de deur van het Militair Revalidatiecentrum in Doorn open voor revalidatie van patiënten die lang op een intensive-care hebben gelegen.

Opvang vreemdelingen

Verder ving de militaire organisatie vreemdelingen op die vanwege het COVID-19 niet konden instromen in de asielprocedure en stelde militaire objecten beschikbaar voor mensen die in quarantaine moesten. Het is slechts een greep uit de omvangrijke hoeveelheid militaire steunverlening, die omgerekend meer dan 60.000 werkdagen beslaat.