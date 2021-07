Inflatie in juni fractie gedaald naar 2,0 procent

Goedkopere tabak en motorbrandstoffen drukken inflatie

'De inflatie was in juni dus een fractie lager dan in mei. Dit komt onder andere door de prijsontwikkeling van tabak. Rookwaren waren in juni 2,9 procent duurder dan een jaar eerder, in mei was dat nog 8,3 procent. Het effect van een accijnsverhoging op sigaretten en shag in het voorjaar van 2020 werkt vanaf juni niet meer door in de inflatie', aldus het CBS.

Brandstof

Ook motorbrandstoffen hadden een drukkend effect op de inflatie. Motorbrandstoffen waren 17,4 procent duurder dan vorig jaar, in mei was dat 19,8 procent. Wel waren motorbrandstoffen in juni 2021 duurder dan in mei 2021. De gemiddelde prijs van een liter Euro 95 nam toe van 1,773 naar 1,793 euro. Tussen mei en juni 2020 was de prijsstijging echter groter.

Gas en elektriciteit duurder

Gas en elektriciteit waren duurder in juni en hadden een opwaarts effect op de inflatie. De variabele kosten voor de levering van elektriciteit en gas namen toe. Gas was 5,1 procent duurder dan een jaar eerder, in mei was dat 3,3 procent. De prijsstijging van elektriciteit nam toe van 3,0 procent in mei naar 6,3 procent in juni.

Inflatie eurozone hoger dan inflatie Nederland

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en –diensten in Nederland waren volgens de HICP in juni 1,7 procent duurder dan een jaar eerder, in mei was dat nog 2,0 procent. De inflatie in de eurozone nam af van 2,0 naar 1,9 procent. De inflatie in de eurozone is voor het eerst na november 2018 hoger dan de inflatie in Nederland.