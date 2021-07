Bestuurster tractor boerenprotest rijdt door na raken fietser

De politie heeft woensdag een 19-jarige tractorbestuurster, die in Gouda betrokken was bij een aanrijding met een fietser en hierna doorreed, aangehouden op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Dit meldt de politie donderdag.

Boerendemonstratie

De fietser reed woensdagochtend rond 09.00 uur op het fietspad van de Bloemendaalseweg in Gouda en stak bij de verkeerslichten de Burgemeester van Reenensingel over. Op dat moment reden er over de Burgemeester van Reenensingel tractoren in de richting van de Goudse Poort. De tractoren waren op weg was naar de boerendemonstratie in Den Haag.

Fietser geraakt

Toen een tractor op de Burgemeester van Reenensingel een fietser passeerde en raakte, kwam deze ten val. De fietser liep enkele lichte verwondingen op en zijn fiets raakte beschadigd. De 19-jarige tractorbestuurster uit Leiden reed vervolgens door.

Tractorbestuurster gehoord

Dankzij het signalement dat de fietser doorgaf, kon de politie de bestuurster van de tractor in Den Haag aanhouden. De bestuurster is gehoord aan een politiebureau en voorlopig in vrijheid gesteld. Zij blijft verdachte in het onderzoek. De tractor wordt onderzocht op sporen.

Getuigen gezocht

De politie zoekt getuigen van deze aanrijding woensdagmorgen 7 juli rond 09.00 uur tussen de tractor en de fiets, op de Burgemeester van Reenensingel.