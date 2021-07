NVM: grootste stijging gemiddelde verkoopprijs woning ooit: 20 procent

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning steeg in het tweede kwartaal van 2021 naar 410.000 euro. 'Dit is een stijging ten opzichte van het tweede kwartaal 2020 van bijna 20% en daarmee de grootste stijging sinds 1995 toen de metingen zijn gestart', zo meldt de NVM donderdag.

Toegenomen woningschaarste

'Opnieuw registreert de NVM forse prijsstijgingen die voortkomen uit de verder toegenomen schaarste en een stijgend percentage overbiedingen op woningen', aldus de NVM. Door het lagere aanbod zijn circa 12% minder bestaande koopwoningen verkocht dan in het tweede kwartaal van 2020. De krapte-indicator voor bestaande woningen komt in het tweede kwartaal 2021 gemiddeld uit op 1,4 terwijl deze een jaar geleden nog 2,6 was. De koper kan dus wederom uit minder dan twee huizen kiezen en dat aantal is opnieuw teruggelopen. Voor een gemiddeld rijtjeshuis is de krapte-indicator zelfs slechts 1,0.

Boven de vraagprijs verkocht

Lana Gerssen, NVM-voorzitter van de vakgroep Wonen en praktiserend makelaar: 'In het eerste kwartaal van 2021 werden ongeveer 2 van de 3 verkochte woningen boven de vraagprijs verkocht. Dit kwartaal is dat opnieuw verder opgelopen en gaat inmiddels driekwart van de woningen boven de vraagprijs weg. Ik word geregeld verrast door steeds hogere opbrengsten waarbij het niveau van overbieden ook nog eens stijgt'.

Frustratie

'De grens wordt verder verlegd en het einde lijkt zoek. Daarmee is het feest voor verkopers want kopers gaan steeds verder om met succes te kunnen kopen. Dat leidt tot twee gelukkige partijen, namelijk de winnende koper en de tevreden verkoper. Tegelijk blijven ook een veelvoud van teleurgestelde en gefrustreerde bieders als verliezers achter. Die frustratie richt zich dan al gauw op de makelaar', stelt Gerssen.

'Slagvaardig en slim bouwen'

'Ik maak me dan ook boos over negatieve berichtgeving, gebaseerd op ervaringen van mensen die niet hebben kunnen kopen. Onze makelaars zijn professionele dienstverleners. De aankoopmakelaar staat voor het belang van de koper en de verkoopmakelaar doet dat voor de verkoper. De enige uitweg uit de impasse van de krappe markt is slagvaardig, snel en slim bouwen en daarmee het marktaanbod verruimen', aldus Gerssen.

'Economische oerwet van vraag en aanbod'

NVM-voorzitter Onno Hoes over de laatste cijfers: 'De cijfers die we vandaag presenteren, overtreffen opnieuw eerdere uitkomsten. Dit is het resultaat van de economische oerwet van vraag en aanbod die ook op de huizenmarkt een zwaar stempel drukt. Het aanbod droogt nog steeds verder op en kopers doen er werkelijk alles aan om een woning te kunnen bemachtigen.

'Gekte woningmarkt'

'Op de woningmarkt is het gekte alom en zolang de politieke agenda niet aansluit op de realiteit blijft de markt zo krap als hij nu is. De ‘fear of missing out’ is heel groot. In die markt doen onze NVM-makelaars hun uiterste best om hun opdrachtgever te helpen: de woningbezitter óf de woningzoekende. In deze markt stokt de doorstroming', stelt Hoes.

'Regie vastgoedmarkt pakken'

'Kopers willen eerst kunnen kopen voordat ze hun eigen huis durven verkopen. Hier roep ik de lokale-, provinciale- en rijksoverheid opnieuw op om de regie op de vastgoedmarkt te pakken en niet meer los te laten. Dan groeien we hopelijk de komende jaren weer door naar een stabiele markt waarbij onze makelaars hun klanten tevreden kunnen stellen en de erkenning krijgen die bij hun vakmanschap hoort', aldus Hoes.

Regionale stijging

Nooit eerder werd, als gevolg van de beperkingen van Covid, de waarde van woongenot voor het welzijn van onze samenleving zo nadrukkelijk zichtbaar als nu. Dat uit zich in de stijgende belangstelling voor het landelijke gebied en de toegenomen mobiliteit in de totale woonmarkt. In vergelijking met het tweede kwartaal 2020 noteert een deel van Noord-Nederland sterk gestegen verkoopprijzen tot 30%, bijvoorbeeld in de regio’s stad Groningen, Oost Friesland en de kop van Overijssel.

Den Haag, Rotterdam en Utrecht

In Den Haag, Rotterdam en Utrecht stegen de prijzen met ruim 20% in vergelijking met een jaar eerder. De prijsontwikkeling in de regio Amsterdam is met +14% duidelijk beter ten opzichte van 2020. Ook het aantal verkopen in de regio Amsterdam is met 14% gestegen.